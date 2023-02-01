В крупном микрорайоне Челябинска закрывают детскую поликлинику: жители в ужасе, минздрав «обсуждает варианты»

В челябинском микрорайоне Чурилово закрывают детскую поликлинику. Микрорайон молодой – его начали активно застраивать в течение последних 20 лет. Жилье там сравнительно недорогое, что повышает привлекательность для молодых семей. Поэтому детей в Чурилово много.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях чуриловцы узнали, что в ближайшее время их поликлинику закроют, к врачам придется ездить в другие районы города.

«Эта новость привела меня, как и большинство родителей в ужас, – пишет в паблике «Текслер, помоги!» одна из горожанок. – Из Чурилова в поликлинику номер 1, на улицу Горького без пересадок не доехать (маршрутное такси №84 убрали в прошлом году), а с двумя маленькими детьми доехать очень тяжело, особенно утром. Да, и цена на такси составляет около 400 рублей в одну сторону!

Сейчас, чтобы взять талон, поставить прививку, сдать анализ, нужно будет ехать именно туда, а это очень проблематично особенно, если детки болеют! Мы просим вас принять меры по решению данного вопроса! Ведь, как вы сами знаете, в нашем микрорайоне очень много семей с маленькими детьми, и оставлять нас без больницы или филиала – просто безобразие!»

«Оставить огромный район, где в среднем в каждой квартире по 2-3 ребёнка, без детской поликлиники в шаговой доступности – это уже перебор!» – возмущаются горожане.

В минздарве Челябинской области проблему не отрицают:

«Когда район Чурилово начал бурно расти и развиваться, туда переехало много молодых семей с детьми, встал вопрос об организации на этой территории детской поликлиники. Агрокомплекс Чурилово отдал под здание поликлиники бывшие офисные площади, 15 лет назад их отремонтировали за счет городского бюджета.

В настоящее время обсуждается несколько вариантов решения проблемы, все они тщательно прорабатываются с учетом интересов пациентов. Медицинская помощь детям будет оказана в полном объеме», – пояснили в ведомстве, не уточняя, почему проблема вообще возникла.

Впрочем, жителей микрорайона этот вопрос интересует мало. Гораздо больше их волнует возможность вызова врача на дом. Они сомневаются, что к их детям педиатры поедут с северо-востока или с улицы Горького. Тем более, что там и своя нагрузка велика.

Есть у чуриловцев претензии к городским властям:

«Почему, когда заселяли такой район с большим количеством детей, не думали о том, чтобы сразу построить нормальную детскую поликлинику, а не ремонтировать двухэтажный «барак»?» – спрашивают они у чиновников.

«Уже очень давно речь идет о строительстве полноценной своей поликлиники – и детской, и взрослой для жителей Чурилово: как долго все обговаривается и согласовывается. А это жизненно необходимые объекты. Зато как быстро администрация согласовала строительство логистического центра – абсолютно бесполезного для жителей».

«В Чурилово остается функционировать взрослая поликлиника, рассмотрите пожалуйста возможность в здании разместить детскую», – просят горожане.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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