Страна глухих: челябинцам предложили посмотреть на мир глазами тех, кого они стараются не замечать

В Челябинске начинаются гастроли интерактивного музея «В Тишине».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», московский инклюзивный музей «В Тишине» – это пока единственное подобное учреждение в России, выступающее проводником в мир людей с проблемами слуха.

В музее рассказывают факты и развенчивают мифы о жизни тех, кто ничего или почти ничего не слышит, , знакомят с техническими устройствами, которые глухие используют в быту, формируют отношение к жестовому языку как к иностранному, и, самое главное, учат преодолевать то, что разделяет два мира, слышащих и неслышащих людей, – языковой барьер (кстати, в мире существует более6 170 жестовых языков) .

Во время экскурсии посетители музея надевают шумозащитные наушники и, оказавшись в полной тишине, вместе с экскурсоводом проходят по экспозиции, пробуя говорить руками, слышать глазами и чувствовать музыку своим телом.

Здесь становится особенно очевидным, что быть разными (и одновременно равными) – это нормально.

«Глухие люди живут в параллельном мире, отдельно от нас. Они чувствуют себя иностранцами в собственной стране. Они живут рядом с нами, но мы не замечаем, не видим, не слышим их, хотя из-за особенностей своего здоровья не слышат именно они, – говорит основательница музея Мария Айзина. – Существующие стереотипы, чувство неловкости, которое возникает, когда в нашем окружении вдруг появляются глухие, заставляют нас думать, что с ними нельзя общаться. Но это совсем не так. Музей «В Тишине» наглядно показывает, что общаться с глухими – это очень увлекательно, с ними открываешь новый мир. И чем дальше заходишь в этот мир, тем больше узнаешь о себе и своих возможностях».

В каждом городе, куда приезжает музей, экскурсоводами становились местные жители – молодые люди с нарушением слуха. Таким образом распространяется опыт привлечения глухих для проведения экскурсий на жестовом языке и созданию в российских регионах инклюзивных музейных программ.

В Челябинске передвижная версия музея откроется 2 февраля в 16 часов в Выставочном зале Союза художников России (улица Цвиллинга – 34) и будет работать до 2 апреля 2023 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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