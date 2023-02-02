В Чесме чиновники выставили счета на десятки тысяч рублей сиротам, пожаловавшимся на негодное жилье

После того, как южноуральские сироты рассказали об удивительных домах, в которых невозможно жить, местные власти потребовали, чтобы те выплатили многотысячную «задолженность».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, отдел СКР по городу Троицку Челябинской области возбудил в отношении администрации Чесменского района новое уголовное дело по ситуации с некачественным жильем для детей сирот, на которое было потрачено не менее 32 миллионов рублей. Кроме того, главе муниципалитета внесено прокуророское представление об устранении нарушений закона.

Напомним, ранее общественники обратились к правоохранителям, после того как им поступила информация о выдаче детям-сиротам Чесмы квартир, в которых невозможно жить.

Летние домики с трещинами, рассыпающимся фундаментом, насквозь промерзшими крышами – такие помещения получили сироты Чесменского района от администрации. Когда граждане стали разбираться в причинах многочисленных проблем, выяснилось, что утепление перекрытий выполнено по «особой» технологии: минеральная вата, а под ней – картонные коробки от сока.

Взаимопонимания по этому вопросу у местных властей сироты не нашли и обратились за помощью в общественную организацию, после чего к ситуации подключился Следственный комитет России.

Однако администрация Чесменского района продолжает упорствовать. И, несмотря на возбуждение очередного уголовного дела, решила, судя по всему, усугубить ситуацию. После того как в районе начались проверки правоохранителей, пользователям жилья – сиротам – внезапно выставили баснословные счета за все время пользования ненормативными помещениями – примерно по 30 тысяч рублей каждому. Причем в этих «квартирах» большинство сирот так и не начали жить из-за их непригодности.

«После обращения кк общественникам у нас началась работа со Следственным комитетом, а затем нас вызвали в администрацию района и там предложили написать заявления: где бы мы хотели получить жилье. А потом мы получили акты о задолженности: некоторым по 35 тысяч рублей, мне пришло на 24 тысячи и еще активное исполнительное производство на 15 тысяч. Эту сумму я должна администрации. На днях была также проверка областной прокуратуры, мы задали вопрос прокурору о законности данных действий, так как в нашем договоре ничего не сказано о сумме в 331 рубль (это якобы арендная плата, которую они пытаются взыскивать). Прокурор пояснил, что это незаконно», – рассказала одна из пострадавших.

Активисты уверены, что неожиданным решением о взыскании якобы арендной задолженности власти, очевидно, пытаются оказать психологическое воздействие на жителей.

«Использование подобных рычагов воздействия на сирот недопустимо. Обязанность по обеспечению жильем ребенка, оставшегося без родителей, не считается исполненной, если ему дали непригодную для проживания квартиру. Выданное сиротам Чесменского района жилье и есть непригодное для проживания, а значит, за него не может начисляться и взиматься плата. Мы обращаемся к прокурору, чтобы он в интересах сирот обратился в суд и потребовал от органа власти предоставить им другие жилые помещения, пригодные для проживания и отвечающие требованиям законодательства, санитарным и техническим нормам. С учетом позиции, которую занимают местные власти, полагаем, необходимы кадровые решения, поскольку нынешние управленцы в муниципалитете заняты войной с незащищенной категорией граждан вместо исполнения своих прямых обязанностей: оказания им государственной помощи и поддержки», – заявил представитель общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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