Южноуральские предприниматели реструктуризовали кредиты на 12,6 миллиарда рублей

У бизнесменов осталось два месяца, чтобы уйти на кредитные каникулы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка РФ, предприниматели Южного Урала с 1 марта по 31 декабря 2022 года оформили в банках реструктуризацию почти 2 тысяч кредитов на сумму 12,6 миллиарда рублей.

Как и в целом по УрФО, чаще всего представители малого и среднего бизнеса области меняли условия по ранее заключенным договорам в рамках закона о кредитных каникулах. Реже – по собственным программам банков.

Так, кредитные каникулы были предоставлены бизнесменам по 1,3 тысячи обращений на сумму 4,6 миллиарда рублей. Реструктуризацию по собственным программам банков предприниматели получили по 625 обращениям, объем реструктурированных кредитов составил 8 миллиардов рублей.

Срок действия «санкционных» каникул продлен до 31 марта 2023 года. Малые и средние предприятия, которые находятся в перечне пострадавших отраслей, но еще не обращались за полугодовой отсрочкой, могут направить заявку на кредитные каникулы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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