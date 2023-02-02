Каждый шестой челябинец ищет помощи у колдунов

15% жителей Челябинска не прочь получить магическую помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социологи Челябинского филиала РАНХиГС узнали у челябинцев, приходилось ли им когда-либо пользоваться услугами гадалок, колдунов, шаманов и других «мистических представителей». Оказалось, что такие случаи далеко не редкость.

15% горожан признались, что они обращались за подобной помощью. 85% заявили об отсутствии такого опыта. Впрочем, это не значит, что они не верят в возможности «магических помощников» и сами никогда не гадали на картах или другими способами.

Среди тех, кто не посещал гадалок, колдунов и шаманов больше, чем в среднем по массиву опрошенных, мужчин, молодых челябинцев в возрасте 18-24 лет, а также студентов. Кроме того, этот вариант ответа чаще, чем в целом по Челябинску, выбирали жители Курчатовского района.

А вот о наличии «мистического опыта» в жизни чаще говорили пенсионеры и жители Ленинского района.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ноябре 2022 года опубликовал данные опроса о вере и суевериях, сегодня каждый третий россиянин верит в способность отдельных людей предсказывать судьбу (28%). Каждый четвертый опрошенный верит в колдовство и способность некоторых людей наводить порчу (25%). Большинство россиян не верят в возможность общения с душами умерших (60%).

В целом, сейчас россияне реже, чем прежде, склонны верить в колдовство, общение с душами умерших, астрологию и прочее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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