ДК в Челябинской области начал разваливаться на следующий год после ремонта

Фасад ДК в Троицке с ремонтом на десятки миллионов рублей пошел трещинами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, жители Троицка пожаловались на качество ремонта Дома культуры Луначарского.

Проверка активистов подтвердила претензии троичан. Общественники обнаружили, что плитка, которой отделали здание, держится на «честном слове», а частично уже отпала (возможно, потому что работы по отделке проводились в холодное время года). Облицовочный материал не отвечает нормам безопасности – скользкий и травмоопасный. Отсутствуют пандусы для маломобильного населения. На колоннах уже появились трещины. Пол и двери измазаны раствором цемента. А вокруг здания до сих пор лежат огромные кучи мусора.

ДК Луначарского в Троицке отремонтировали только в прошлом году. На работы выделялось более 30 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Но их результат вызвал у горожан шок.

После проверки общественники обратились в администрацию Троицка с требованием побудить подрядчика исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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