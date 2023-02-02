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Четверг, 2 февраля 2023, 14:04 мск

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«Ростелеком» обязали вернуть десятки миллионов рублей за неоказанные услуги

Суд обязал ПАО «Ростелеком» вернуть два десятка миллиона рублей за неоказанные услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском УФАС России, в 2018 году Ростелеком заключил контракт с ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112-Безопасный регион» на аренду с правом последующего выкупа комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Однако УФАС усмотрело в этом соглашении нарушение закона о конкуренции.

«Компания заранее получила информацию о предстоящей закупке – на совещании в преддверии мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Описание объекта закупки предусматривало условия, соответствующие комплексам ПАО «Ростелеком».

При этом в документации об аукционе отсутствовал объем услуг связи, подлежащий оказанию исполнителем по контракту, стоимость которого превысила 317,5 млн рублей, – рассказали в ведомстве. – Кроме того, в собственности хозяйствующего субъекта не было всего комплекса на дату заключения контракта для передачи в аренду заказчику».

По данным УФАС, видеокамеры и соответствующие документы были переданы заказчику только в конце декабря 2018 года, но поставщик получил плату за аренду за ноябрь и декабрь.

Теперь Арбитражный апелляционный суд постановил вернуть заказчику 20,5 млн рублей, выплаченные за эти два месяца.

Челябинск, Павел Зварзин

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