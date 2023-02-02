Командиру военной части Чебаркуля, отправившему срочников строить ему дом, вынесли приговор

Офицера чебаркульской части оштрафовали за превышение полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, вынесен приговор в отношении одного из командиров воинских частей, дислоцируемых в Чебаркульском гарнизоне.

Установлено, что обязанности командира он исполнял с 20 января 2022 года. С этого времени, не желая тратить свои личные средства, офицер неоднократно приказывал подчиненным военнослужащим-срочникам выезжать к нему на земельный участок для выполнения строительных работ. Разумеется в таких условиях исполнять обязанности военной службы они не могли, хотя и получали денежное довольствие.

Кроме того, строительные работы солдаты выполняли без необходимых средств индивидуальной защиты, о питании подчиненных майор тоже не особенно думал.

«Своими действиями офицер подорвал авторитет Министерства обороны РФ, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства», – почеркнули в суде.

В ходе процесса военнослужащий вину полностью признал и просил прекратить возбужденное в отношении него уголовное дело в связи с назначением судебного штрафа. Однако в этом ему было отказано.

Суд приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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