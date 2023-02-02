Южный Урал получит 3,4 миллиарда рублей на модернизацию коммунальных сетей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, штаб под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина согласовал региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Ранее она была одобрена Минстроем РФ.

В рамках программы на два года запланировано модернизировать 162 объекта. Из них 157 линейных, порядка 350 километров сетей и 5 площадочных объектов. Общая стоимость программы на два года – 5,2 миллиарда рублей. За счет средств Фонда (Фонда развития территорий) – 3,4 миллиарда, за счет областного бюджета – 1,8 миллиарда рублей.

В ходе ее реализации, рассказали в региональном кабмине, будут модернизированы объекты ЖКХ в 31 муниципалитете региона: как в крупных городах (Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Миассе, Кыштыме), так и в районах области (Аргаяшском, Чебаркульском, Нагайбаксом и других).

В течение 2023-2024 годов планируется капитально отремонтировать и реконструировать: тепловые сети в Кыштыме, Миассе, Юрюзани, Златоусте и Металлургическом районе Челябинска, Сатке и других территориях; водопроводные сети в Верхнем Уфалее, Магнитогорске, а также в населенных пунктах 15 районов области – Аргаяшского, Варненского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Каслинского и других; канализационный коллектор в Златоусте.

Также в планах строительство разгрузочного водовода в Снежинске, резервуара питьевой воды в Фершампенуазе Нагайбакского района, блочной газовой котельной в поселке Мисяш (Чебаркуль) и ряда других объектов.

Кроме того, в рамках программы планируется реконструкция котельной на 3 МВт в поселке Мирный Уйского района и очистных сооружений в поселке Хребет в Миассе, строительство очистных сооружений канализации в Чесме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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