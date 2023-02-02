В России собираются свернуть льготную ипотеку, предлагая спорную альтернативу

В России собираются заменить льготную ипотеку лизингом жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральные власти планируют с 2024 года сворачивать программу льготного ипотечного кредитования. Причина, по словам председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, в том, что существующая в стране практика, когда ипотечная ставка субсидируется из бюджета, нарушает рыночные механизмы и приводит к перекосам в финансировании ипотечных программ.

Поэтому льготную ипотеку собираются сохранить только для определенных целей – например, стимулировать рождаемость или привлекать специалистов в какие-либо сферы.

Всем остальным в качестве альтернативы предложат иные схемы решения жилищного вопроса. Например, Центробанк и Минфин считают целесообразным использовать механизм лизинга – он уже внесен в проект стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года.

Лизинг – это форма кредитования, у банка берут в долг не деньги, а жилье и постепенно его выкупают. Механизм предусматривает трехстороннюю сделку: лизинговая компания выкупает квартиру у собственника и заключает договор аренды с нанимателем. Последний по предусмотренной договором схеме вносит

арендные платежи и выкупную стоимость частями. Как платежи закончатся, клиент получает квартиру в собственность.

В отличие от ипотеки, договор лизинга заключается проще и быстрее, позволяя прописывать условия под каждого клиента. Так же индивидуально составляется график платежей, а финансовые требования лояльнее, чем к ипотечному заемщику. Наконец, лизинговая сделка не требует страхования.

Однако, появившись в России еще в 2011 году, механизм до сих пор не получил широкого распространения.

Дело в том, что лизинговые компании устанавливают очень высокий первоначальный взнос – до 40% от стоимости недвижимости, а срок выкупа не превышает 15 лет (зачастую всего 5 лет), что существенно увеличивает ежемесячные платежи, причем процент по ставке устанавливается гораздо выше, чем ипотечный.

При этом застройщики отказываются участвовать в схеме, называя слишком рискованной и невыгодной. А лизингополучатель не имеет права сдавать жилье в наем, пока не выкупит его полностью.

Поэтому пока механизм используется, в основном, для сделок с коммерческой недвижимостью и то достаточно редко.

По мнению экспертов, чтобы лизинг стал альтернативой ипотеке, необходимо сделать его привлекательным для застройщиков (схема должна стимулировать продажи), а также снизить первоначальный взнос и ежемесячные платежи.

Напомним, именно из-за высоких платежей в России уже более 20 лет не могут развить механизм официальной аренды жилья (без выкупа): всякий раз инициатива сходит на нет из-за отсутствия инвесторов и застройщиков – их не устраивает стоимость аренды, приемлемая для клиентов, а предлагаемые ими цены для потенциальных арендаторов неподъемны.

Москва, Игорь Юров

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