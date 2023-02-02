Чиновник, помогавший «увести» более 80 бюджетных миллионов, «просто демонстрировал служебное рвение»

В Челябинске состоялся суд по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова.

Как уже сообщал «Новый День», чиновника задержали 18 февраля 2022 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по материалам прокурорской проверки и УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, в период с марта 2020 по декабрь 2020 года, исключив участие иных поставщиков, он обеспечил победу при закупке конкретным коммерческим организациям и организовал подписание четырех государственных контрактов на поставку в медицинские учреждения компьютерных томографов на сумму 191 миллион рублей.

Во время следствия бывший замминистра отрицал сговор с коммерсантами и настаивал на том, что не получил от этих контрактов никакой материальной выгоды – просто хотел улучшить свои служебные показатели.

В итоге оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости, а из бюджета на и его покупку потратили сверх необходимости более 82 миллионов рублей.

Кузнецову инкриминировали злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Гособвинитель запросил для него 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита, сославшись на то, что клиент активно сотрудничал со следствием, а пандемия коронавируса «стала испытанием для всего мира», предложила изменить категорию преступления с тяжкого средней тяжести и определить наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговор будет оглашен 3 февраля в Центральном районном суде Челябинска.

Добавим, что второму фигуранту этой истории – гендиректору и совладелице компаний, получивших контракты на поставку томографов Елене Селищевой Челябинский областной суд изменил сегодня меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Напомним, ее обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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