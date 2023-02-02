На Южном Урале установятся ночные морозы

На юге Челябинской области температура опустится до 29 градусов мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, предстоящей ночью в регионе ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь.

Температура в ночь на пятницу, 3 февраля, -17, -22 градуса по Цельсию, на юге -24, -29 градусов. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов ниже нуля, на юге -7, -12 градусов.

В выходные южноуральцев ждет небольшое похолодание. В субботу ночью синоптики обещают -17, -22 градуса, на юге – до 28 мороза. Днем будет 3-8 градусов ниже нуля, на юге до -13.

В ночь на воскресенье, 5 февраля, ночью ожидается -18, -23 градуса, на юге до -28, днем 4-9 градусов ниже нуля, на юге – до -14 градусов Цельсия.

Все три дня в регионе прогнозируется ветер неустойчивого направления, скорость 1-6 метров в секунду, так что велика вероятность сохранения неблагоприятных метеоусловий.

В Челябинске в пятницу ночью будет -20, -22 градуса, днем – 4-6 градусов ниже нуля. 4 февраля синоптики обещают -20, -22, днем -5, -7 градусов. В воскресенье, 5 февраля, ночью ожидается 21-23 градуса ниже нуля, днем -7, -9 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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