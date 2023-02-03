3 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

03.02.2023, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Встреча в шахматном «Клубе Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Обзорная экскурсия в рамках выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

17:00 Челябинск – Праздник хорошего настроения в семейном клубе «Муми Дом», по записи (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

18:00 Челябинск – Клуб «Пробуждение»: встреча «Великий пост» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

18:00 Челябинск – Вечер настольных игр «Детективная история» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

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