«Металлург» терпит очередное поражение

Магнитогорский «Металлург» уступил в Минске местному «Динамо» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бьющиеся за место в плей-офф хозяева оказались более мотивированными, нежели застрявшие в середине Восточной конференции магнитогорцы. В итоге, южноуральцы дважды выходили вперед, но не смогли удержать преимущества.

Открыли счет гости. На 6-й минуте встречи Григорий Дронов, получив пас от Брендана Лайпсика, вывел гостей вперед – 1:0.

Минчане отквитали пропущенную шайбу лишь на 30-й минуте матча. Отличился Игорь Мартынов – 1:1.

После этого упорная борьба команд продолжилась, перейдя в третий период.

На 45-й минуте Егор Коробкин с подачи Владислава Еременко вновь выводит «Металлург» вперед – 2:1. Но три минуты спустя динамовцы снова сравнивают счет, и снова после удара Игоря Мартынова. А еще через две минуты Ник Меркли закрывает розыгрыш Романа Горбунова и Шона Лалонда – 3:2 в пользу хозяев.

В конце матча магнитогорцы снимают вратаря, пытаясь разыграть шестого полевого игрока и перевести игру в овертайм. Этим моментом и воспользовался Ник Меркли, отправив шайбу в пустые ворота – 4:2, белорусский клуб одерживает победу. «Металлург» записывает на свой счет четвертое поражение подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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