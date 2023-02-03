Трое южноуральцев отравились паленой водкой. Виновник задержан

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели трех человек от контрафактного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении местного жителя, подозреваемого в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лице).

По данным следствия, в одном из населенных пунктов Сосновского района мужчина продал жителям спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления. 1 февраля текущего года в районной больнице трое из покупателей, поступивших накануне с признаками отравления, скончались.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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