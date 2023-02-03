Чиновник, лишивший бюджет 82 миллионов рублей, отделался условным сроком

В Челябинске огласили приговор замминистра, замешанному в деле о томографах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 февраля, Центральный районный суд Челябинска признал заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Однако приговор оказался на удивление мягким.

Напомним, чиновника задержали 18 февраля 2022 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по материалам прокурорской проверки и УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, в период с марта по декабрь 2020 года, исключив участие иных поставщиков, он обеспечил победу при закупке конкретным коммерческим организациям и организовал подписание четырех государственных контрактов на поставку в медицинские учреждения компьютерных томографов общей стоимостью 191 миллион рублей.

Во время следствия бывший замминистра отрицал сговор с коммерсантами и настаивал на том, что не получил от этих контрактов никакой материальной выгоды – просто хотел улучшить свои служебные показатели.

В итоге оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости, а из бюджета на его покупку потратили сверх необходимости более 82 миллионов рублей.

Кузнецову инкриминировали злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

На финальное судебное заседание, начавшееся вчера, 2 февраля, бывший замминстра пришел с вещами. Гособвинитель запросил для него 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Однако суд приговорил Кузнецова к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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