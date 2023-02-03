Верхнеуралец, протащивший полицейского по дороге, уходя на авто от погони, предстанет перед судом

Житель Верхнеуральского района ответит в суде за применение насилия в отношении инспектора ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

️По версии следствия, в январе 2023 года молодой человек раскатывал на автомобиле, будучи пьян, в компании знакомых. Неадекватное авто заметили инспекторы ГИБДД и потребовали, чтобы машина остановилась.

Вместо этого нетрезвый южноуралец пустился наутек. ️Но во время погони за ним, верхнеуральцу пришлось остановиться, так как его пассажирки потребовали высадить их. Воспользовавшись этим, один из преследовавших его полицейских подбежал к машине, открыл дверь со стороны водителя и попытался вытащить ключ из замка зажигания. Но молодой человек ударил по газам и начал набирать скорость, одновременно ударив несколько раз по руке инспектора, которого тащило по земле.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»