«Цифровой двойник» уральских металлургов стал победителем престижного конкурса

ИТ-проект ММК победил в конкурсе Global CIO.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», проект «Цифровой двойник и моделирование процесса закупок на основе технологии Process Mining», реализованный в 2022 году на предприятии, стал победителем конкурса «Проект года» профессионального сообщества Global CIO в номинации «Лучший проект моделирования бизнес-процессов в промышленности с применением отечественных технологий».

Это первое в металлургической отрасли России комплексное решение для сквозного управления, мониторинга и оптимизации процесса снабжения на базе технологической платформы Process Mining, использующее имитационное моделирование и NLP-анализ. Оно также стало примером успешного импортозамещения после ухода западного вендора с российского рынка уже на этапе реализации проекта. ИТ-поставщиками проекта выступили ООО «Центр технологий роботизации «Некст» и ООО «Иннодата». В качестве платформы было выбрано решение Proceset, производства отечественной компании Инфомаксимум.

Цель проекта – оптимизация использования складских запасов, снижение продолжительности цикла снабжения и сокращение трудозатрат на обеспечение заявок. «Мы получили новый инструмент для повышения эффективности снабжения Магнитогорского металлургического комбината и планируем его масштабирование и использование в рамках всей Группы ПАО «ММК». За счет реализации проекта мы не только достигли реальных операционных результатов, но и вырастили внутреннюю компетенцию на базе ЦТР «Некст», который будет заниматься проектами по анализу и оптимизации других процессов компаний Группы ПАО «ММК», используя технологию Process Mining», – рассказал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

По его словам, цифровая модель на основе реальных данных дает возможность наблюдать за процессом, находить в нем «узкие места», вносить изменения и тут же наблюдать и контролировать их последствия. «И самое интересное – мы реализовали систему имитационного моделирования процесса, которая позволяет менять параметры и прогнозировать, что произойдет с процессом, то есть можно заниматься тюнингом и тонкой настройкой, экспериментируя на реальных данных, и внедрять только те изменения, которые успешно прошли моделирование», – отметил Вадим Феоктистов.

Конкурс «Проект года» проводится в одиннадцатый раз, достижения участников оцениваются независимым онлайн-голосованием членов профессионального сообщества Global CIO. ИТ-проекты ММК уже не раз становились победителями этого престижного конкурса. В 2022 году эксперты отдали победу проекту «Цифровой офис сопровождения поставок металлолома на ПАО «ММК» в номинации «Лучшее RPA-решение в металлургии», а в этом году в число победителей вошел маркетплейс ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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