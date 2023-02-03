В Челябинске иномарка вылетела на остановку. Трое в больнице

Трое челябинцев пострадали в ДТП на одной из остановок общественного транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром пятницы, 3 февраля, на улице Петра Столыпина.
Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» сначала сбил мужчину, начавшего переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, провезя его несколько метров на капоте.
После этого легковушка взяла вправо, в сторону пешеходной зоны. Вылетев на остановку общественного транспорта, иномарка последовательно сбила двух женщин и врезалась в столб.
В результате с травмами госпитализировали 33-летнего мужчину и женщин 23 и 30 лет.
Подробности и причины ДТП устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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