В Челябинске иномарка вылетела на остановку. Трое в больнице

Трое челябинцев пострадали в ДТП на одной из остановок общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром пятницы, 3 февраля, на улице Петра Столыпина.

Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» сначала сбил мужчину, начавшего переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, провезя его несколько метров на капоте.

После этого легковушка взяла вправо, в сторону пешеходной зоны. Вылетев на остановку общественного транспорта, иномарка последовательно сбила двух женщин и врезалась в столб.

В результате с травмами госпитализировали 33-летнего мужчину и женщин 23 и 30 лет.

Подробности и причины ДТП устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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