СКР начал проверку после нападения бездомных собак на школьников в Златоусте

Стая бродячих псов напала на троих школьников в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство начало проверку информации из социальных сетей о нападении на детей безнадзорных животных.

«В социальных сетях размещена информация о том, что в Златоусте бродячие собаки напали на трех школьников и порвали им одежду. Травмы у детей не зафиксированы», – уточнили в силовом ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«В ходе проверки будет установлена достоверность информации и обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных», – сообщили представители следственного управления СКР по региону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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