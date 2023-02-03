В Магнитогорске на нужды детского сада тратили зарплату уборщицы-призрака

В Магнитогорске заведующая детским садом ответит в суде за излишнюю изобретательность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей дошкольным учреждением, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, женщина, возглавляя один из детских садов города, с июля 2018 по июль 2022 года подписывала документы о начислении заработной платы уборщице учреждения. В действительности трудоустройство было фиктивным. Деньги получала сама заведующая (за четыре года сумма превысила 260 тысяч рублей) и тратила их на нужды дошкольного учреждения.

В ходе предварительного следствия наложен арест на автомобиль женщины стоимостью 550 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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