Власти Челябинска объявили аукцион на капремонт главной магистрали города

Полутораметровый участок проспекта Ленина в Челябинске планируют отремонтировать за два года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, объявлены торги право заключения контракта на капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до Линейной в Тракторозаводском районе областного центра.

За два года исполнителю предстоит построить сети ливневой канализации и наружного освещения, обустроить тротуары и газоны, заменить покрытие проезжей части.

«На данном участке проспекта появятся два островка безопасности, подъездные карманы для общественного транспорта, парковочные места и недостающие остановочные комплексы, – рассказали в городской администрации. – Кроме того, в рамках контракта будет отремонтировано разворотное кольцо для троллейбусов в районе проходной ЧТЗ».

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Начальная цена контракта – 468,8 миллиона рублей. Полностью работы должны быть сданы до 20 октября 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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