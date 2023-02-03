Россияне не слушают блогеров при выборе товара онлайн

При интернет-покупках в России чаще всего ориентируются на отзывы обычных покупателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый второй онлайн-потребитель считает отзывы наиболее значимой информацией при выборе товаров. Таковы результаты исследования агентства «Ашманов и партнеры».

На втором месте по значимости участники опроса назвали описания товаров и брендов (28% респондентов). Существенно отстают следующие третьими экспертные обзоры (13%). На четвертом месте ― мнение близких людей. Его указал каждый десятый участник опроса (10%).

При этом почти 80% россиян доверяют обзорам на товар, написанным обычными покупателями. Лишь треть заявили о доверии магазинам, специализирующимся на товаре, и около четверти ― независимым экспертам.

Интересно, что подавляющее большинство участников исследования (98%) при выборе товара в интернете не считают нужным обращать внимание на упоминание продуктов в социальных сетях и не учитывают обзоры блогеров.

«Почти половина пользователей – 48% – изучают перед покупкой отзывы и о товарах, и о магазинах, – пишет сетевое издание AdIndex. – Однако если сравнивать типы отзывов, со значительным перевесом предпочтение отдается отзывам о товаре ― 43% против 9%. Наличие негативного отзыва о продукте является отталкивающим от покупки фактором для 30% опрошенных, наличие негативного отзыва о продавце ― для 22%".

Чтобы составить представление об онлайн-магазине, пользователи с большей вероятностью обратятся к сайтам-отзовикам (32%) или сайту самого магазина (30%). Посмотрят отзывы в картах «Яндекса» или Google вдвое реже – 16%. Изучить отзывы в соцсетях и обзоры на YouTube в голову придет и вовсе 8% и 7% соответственно.

Кстати, исследователи отметили, что, хотя часто покупатели (41%) не видят разницы между текстово-графическими и видеообзорами товара с точки зрения удобства восприятия, доля потребителей, предпочитающих только текстовые обзоры, более чем в два раза превышает долю предпочитающих только видео ― 41 против 18%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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