В УралГУФК задержали завкафедрой

Спортивный вуз Челябинска снова засветился в «коррупционной» повестке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заведующую одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры задержали по подозрению в получении взяток.

По данным ряда источников в силовых ведомствах, преподаватель брала у студентов деньги за организацию подготовки выпускных квалификационных работ, а также помощь при сдаче экзаменов. В отношении ее возбуждено уголовное дело.

Напомним, на этой неделе по подозрению в коррупционных преступлениях задержали проректора по экономике и финансам Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука и заместителя директора профессионально-педагогического института вуза Антона Семченко. Как сообщили следователи, речь шла также о помощи во время сессии и написании дипломных работ.

УралГУФК долгое время был лидером «коррупционной» повестки среди челябинских вузов. Так, в 2010-х годах два ректора университета были пойманы на взятках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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