«Трактор» празднует победу в уральском дерби

Челябинский «Трактор» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист» – 2:1.

Матчи между давними соперниками из соседних областей всегда проходят напряженно. На сей раз занимавший последнюю строчку челябинский клуб оказался более нацелен на победу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча началась тяжело. Хоккеисты обеих команд старались не допустить ошибок. В итоге первый период закончился при нулях на табло.

Все решилось во второй двадцатиминутке, причем все шайбы были заброшены в течение четырех минут.

На 23-й минуте Петр Хохряков, получив пас от Теэму Пулккинена, выводит гостей вперед – 1:0. Две минуты спустя «черно-белые» удваивают преимущество после броска Максима Шабанова, завершившего розыгрыш Никиты Тертышного и Владимира Ткачева. А еще через полторы минуты Кертис Валк, реализовав численное большинство, отквитал один гол – 1:2.

Третий период, как и первый, оказался «сухим». В итоге «Трактор» одерживает победу – 2:1, и поднимается благодаря этому на 10-ю строчку в таблице Восточной конференции. Впрочем, от зоны плей-офф его отделяет еще 3 очка, и у челябинцев на одну игру больше, чем у занимающего сейчас 8-ю строчку хабаровского «Амура».

Челябинск, Виктор Елисеев

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