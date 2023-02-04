4-6 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

04.02.2023, суббота
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10:00 Челябинск – Открытие первого молодежный джазового «Форум-феста» (Челябинская областная детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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12:00 Челябинск – Празднование 12-го дня рождения Информационного центра (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107, вход по пандусу)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс в технике скрапбукинг «Топпер желаний» (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по моделированию из салфеток «Снежные зайчата» (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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14:00 Челябинск – Первые «Зимние поэтические дуэли» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Коралловый зал)
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14:00 Челябинск – Премьера документального фильма «Уральский Париж. Наследие победителей» (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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14:30 Челябинск – «Праздник хорошего настроения» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Экопарк)
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16:00 Челябинск – Обзорная экскурсия в рамках выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс: Зимняя иллюстрация в акварели «Волшебное настроение» (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Лучшее за последнее десятилетие» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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17:30 Челябинск – Джем-сейшн с участием Хаус-бенда под руководством Антона Бугаева в рамках «Форум-феста» (Челябинская областная детская филармония, ул. Солнечная, 5)
05.02.2023, воскресенье
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10:00 Челябинск – Продолжение первого молодежный джазового «Форум-феста» (Челябинская областная детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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10:00 Челябинск – Сессия «Биг-бенд» под руководством А.Н. Бугаева, мастер-класс джазовой вокалистки Ирины Остин (Уфа) в рамках «Форум-сессия» (Челябинская областная детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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10:00, 12:00 Челябинск – День открытых дверей высших школ и институтов ЮУрГУ (ЮУрГУ, гл. корпус, пр. Ленина, 76)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс: народная тряпичная кукла-мотанка «Птичка на закличку Весны» (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс «Африканские ритмические рисунки» и мастер-класс джазовой вокалистки Ирины Остин (Уфа) в рамках «Форум-сессия» (Челябинская областная детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс по созданию изделия из природных материалов «Вдохновение от природы» (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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15:00 Челябинск – Концерт эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии в рамках VIII фестиваля музыкального юмора И. Бутмана (Челябинская областная детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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16:00 Челябинск – Лекция о японской гравюре в рамках выставки «Отчетка III» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по бумажной аппликации «Дед Мороз-красный нос» (ледовый городок на площади Революции, дом Деда Мороза)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Легенды отечественной эстрады» (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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17:00 Челябинск – Мастер-класс Сергея Долженкова (Москва) с эстрадно-джазовым оркестром Детской филармонии в рамках «Форум-феста» (Челябинская областная детская филармония, ул. Солнечная, 5)
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