В Челябинске второй день подряд фиксируют превышение ПДК сероводорода

Смог продолжает душить челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в областном центре сегодня продолжает действовать режим неблагоприятных метеорологических условий второй степени.

«В течение нескольких суток предприятия города проводят мероприятия, обеспечивающие снижение концентраций загрязняющих веществ до 40 %, то есть в 2 раза больше, чем при режиме неблагоприятных метеорологических условий первой степени, – рассказали в ведомстве. – На данный момент в Челябинске, как и в ряде других городов области и соседних регионов наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность. В отдельных районах города визуально видна сильная дымка, местами – туман».

По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» 5 февраля на одной из станций контроля территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха фиксировались незначительные превышения максимально разовых предельно-допустимых концентраций по сероводороду, из-за этого может наблюдаться местами запах, на других постах показатели в пределах не превышающих 1ПДК.

Напомним, НМУ действуют в регионе с 29 января. До 11 часов 6 февраля в Челябинске объявлен режим НМУ второй степени опасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»