В Челябинске выступили против запрета абортов

В Челябинске устроили пикет против запрета абортов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция прошла в сквере у ДК Колющенко.

Пропагандистскую кампанию организаторы пикета, действующие от имени челябинских феминисток, начали на этой неделе, когда власти согласовали проведение акции численностью до 50 человек.

Это вызвало некоторое оживление в социальных сетях, так как у пикетчиков нашлись противники. Возможно, что поводом к проведению акции могло послужить сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой во время пресс-конференции в конце декабря минувшего города, предложившей запретить аборты. Впрочем, в подробности парламентарий не вдавалась, и понять суть ее предложения достаточно сложно.

Однако острая дискуссия вокруг акции протеста развивалась лишь в виртуальном пространстве. Сам пикет прошел спокойно, число его участников было далеко от заявленного в уведомлении максимума.

Несколько человек развернули плакаты с лозунгами против запрета абортов, причем большинство из них оказались молодыми людьми мужского пола.

Охранявшие мероприятие сотрудники полиции наблюдали за происходящим с определенной долей отстраненности. Сами участники акции были молчаливы и корректны, как и полицейские. Тем более что накануне с организаторами провели дежурную беседу и вручили им предостережение, а инициаторы еще до начала пикета призвали в случае недоразумений обращаться к ним или полиции.

Не исключено, что пикет, среди прочего, был проведен, чтобы закрепить успех судебного противостояния с региональными чиновниками. Ведь лишь недавно суд постановил вернуть сквер у ДК Колющенко в перечень гайд-парков, из которого ранее он был исключен решением правительства Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»