«Металлург» оказался сильнее в южноуральском дерби

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене одолел челябинский «Трактор» в овертайме – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости сделали ставку на игру от обороны, но в итоге увезли из Магнитогорска лишь одно очко.

На 2-й минуте первого периода Филипп Майе замыкает розыгрыш Григория Дронова и Николая Голдобина – 1:0, «Магнитка» выходит вперед. Но челябинцы нашли лазейку, и на 18-й минуте матча Петр Хохряков восстановил равновесие – 1:1.

Вторая двадцатиминутка прошла напряженно. На 32-й минуте встречи Теэму Пулккинен с подачи Ильи Карпухина и Петра Хохрякова выводит «Трактор» вперед – 2:1. Четыре минуты спустя Денис Зернов вновь уравновешивает счет – 2:2.

Третий период прошел без заброшенных шайб. Все разрешилось в овертайме. Победную точку поставил Григорий Дронов – 3:2 в пользу «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»