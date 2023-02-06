Южноуральца задержали за махинации с зерном на 3 миллиона рублей

В Челябинской области «слуга двух господ» толкнул налево 120 тонн зерна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в межмуниципальный отдел полиции «Чебаркульский» с заявлениями о хищении и мошенничестве с зерном обратились предприниматель и представитель филиала агроучреждения.

Оказалось, что и у фермера, и в сельхозпредприятии работал 40-летний мужчина, причинивший им ущерб на сумму, превышающую 3 миллиона рублей.

Так, работая заведующим в фирме предпринимателя и имея доступ к зернохранилищу, чебаркулец в период с сентября 2020 по февраль 2021 года продал порядка 120 тонн зерна пшеницы на сумму более 2 миллионов рублей. Деньги он присвоил себе, потратив на собственные нужды.

Теперь ему было необходимо каким-то образом скрыть факт отсутствия зерна на складе. Для начала он убедил фермера, что семена отправили на обработку перед посевом в филиал агроучреждения. Затем устроился на работу в этот филиал. Войдя в доверие к руководству, он заключил фиктивный договор от имени предпринимателя, по которому получил для посева сортовое зерно на сумму более полумиллиона рублей. Его чебаркулец и поместил на склад предпринимателя, выдав за проданное. Факт мошенничества вскрылся, когда филиал учреждения сельского хозяйства не получил четкого ответа по результатам посевной. Тогда после консультаций между предпринимателем и руководителем учреждения было назначено лабораторное исследование зерна, чтобы выяснить, кто его законный владелец.

В ходе расследования установлен дополнительный эпизод. Чебаркулец пытался вывезти почти 18,5 тонн зерна ячменя с территории предпринимателя. Однако он был остановлен работниками склада.

Действуя по ориентировке участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого, постоянно менявшего место жительства, в деревне Пусторезово. При содействии оперативников уголовного розыска он был задержан и доставлен в МО МВД «Чебаркульский» для дальнейшего разбирательства.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, кражи и покушения на кражу.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время устанавливаются иные возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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