Турпоток на ММК бьет рекорды

Интерес туристов к ММК растет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 2022 год стал рекордным для предприятия по числу посетителей – производственную площадку Магнитогорского металлургического комбината посетили 11 тысяч 320 человек – в полтора раза больше, чем в допандемийном 2019 году.

Росту туристического потока на предприятие способствовало не только снятие противоэпидемических ограничений (по сравнению с предыдущим годом количество посетителей увеличилось в 2,7 раза), но и значительное расширение программ, которые сегодня охватывают самые разные группы населения.

В настоящее время ММК предлагает семь туристических маршрутов – два детских и пять взрослых. Среди них экскурсионный маршрут «Легенды и были стальной реки», который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности, и недавно появившийся тур с символичным названием «Открытая металлургия», разработанный специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего с начала реализации проекта специалисты комбината провели почти 2 тысячи 200 экскурсий для почти 30 тысяч человек, в числе которых около 8,7 тысяч – школьники.

«Мы видим огромный интерес к ММК со стороны туристов. Результаты работы по этому направлению превзошли все наши ожидания. Изначально мы ставили задачу по профессиональной ориентации для школьников и предоставлению магнитогорцам, не работающим на комбинате, возможности узнать, как устроено предприятие, от которого зависит благополучие Магнитки и не только. Сегодня же к нам специально приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов страны, чтобы вживую увидеть мощь Южно-Уральского промышленного гиганта», – отметил генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев.

ММК открыл свои двери для туристов в 2018 году. Всего за несколько лет компания стала не только флагманом промышленного туризма Южного Урала, но и одним из главных центров развития этого направления на национальном уровне. Совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и правительством Челябинской области ПАО «ММК» в прошлом году запустило в работу первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его главные задачи – подготовка специализированных гидов-экскурсоводов и создание площадки, на которой предприятия могут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.

В 2022 году ММК стал участником проекта «Больше, чем работа», реализуемого Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Его основная цель – трудоустройство молодых специалистов по их профессиональному профилю: студенты могут пройти на предприятии стажировку, освоить необходимые для работы навыки и знания и начать полноценную работу. В прошлом году краткосрочные стажировки на ММК в рамках проекта прошли более 150 студентов профильных вузов.

В октябре 2022 года Магнитка вошла в национальный рейтинг «Промышленный туризм: лидеры России – 2022» сразу в шести номинациях, включая первое место среди металлургических компаний и третье место в общем списке по посещаемости среди принявших участие в рейтинге российских промпредприятий. Организаторы рейтинга отметили ММК, как самое посещаемое предприятие 2021 года в категориях «Профориентационный туризм» и «Туры для специалистов». Кроме того, в минувшем году ММК в качестве участника Акселератора по развитию промышленного туризма был отмечен АСИ и Минпромторгом России дипломом победителя в номинации «Лучшая площадка по обмену опытом по промышленному туризму».

Челябинск, Виктор Елисеев

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