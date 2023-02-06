Пригород Челябинска почти на сутки оставят без воды

В Копейске из-за аварии отключат водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, аварийное отключение водоснабжения МУП «КСВВ» проведет в связи с ремонтными работами на водоводе Д-500 на улице Пухлякова.

Во вторник, 7 февраля, с 03:00 до 22:00 без воды останутся жители поселков Горняк, Тугайкуль, РМЗ, Потанино, Бажова, 4-го участка, 201 шахты, 2-го участка, Кадровик, 205-й шахты, 50-й шахты, 44-й шахты, 20-й шахты, Северный Рудни, Вахрушево, ВНС Железной дороги, Новостройка, Советов.

В центральной части города отключение коснется улиц: пр. Победы, ул. Хохрякова, ул. Учительская, ул. Гольца, ул. Гастелло, пр. Славы, Р. Люксембург, ул. Химиков, ул. Заводская, пер. Юннатов, ул. Екимова, ул. Тюленина, ул. Щербакова, ул. Маяковского, ул. Сергея Лазо, ул. Солнечная, ул. Матросова, ул. Олега Кошевого, ул. Томилова, ул. Лихачева, ул. 4 Пятилетки, ул. Фруктовая, ул. Зеленая, пр. Коммунистический, 35, 37, ул. Элеваторная, ул. Борьбы – частично, ул. Горшкова, ул. Бойко, ул. 18 лет Октября, ул. Элеваторная, ул. Волкова, ул. Пухлякова, ул. Макаренко, ул. Дзержинского, ул. Талалихина, ул. Энергетиков, ул. Обухова – частично, ул. Кемеровская.

Челябинск, Виктор Елисеев

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