В Челябинске продолжают фиксировать превышения ПДК вредных веществ в воздухе

Челябинск продолжает душить смог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, по состоянию на понедельник, 6 февраля, на постах и станциях территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Челябинске фиксировались разовые незначительные превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам.

Напомним, по информации регионального ЦГМС с 29 января до 6 февраля на территории областного центра объявлено предупреждение о НМУ первой степени. С 4 февраля до 6 февраля объявлено предупреждение о НМУ второй степени, а также объявлены прогнозы о возможном продлении действий неблагоприятных метеорологических условий на территории Челябинской области до 8 февраля.

Превышение ПДК загрязняющих веществ фиксировалось также в субботу, 4 февраля, по сероводороду, и в воскресенье, 5 февраля, по сероводороду и взвешенным частицам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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