Санкции не смогли остановить импорт вина в Россию

В 2022 году импорт вина в Россию вырос на 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году дистрибьюторы ввезли в Российскую Федерацию 405,1 миллиона литров вина (тихие, игристые и крепленые напитки). Это на 10% больше, чем в 2021 году. Эти данные подтверждают сразу несколько участников рынка.

При этом страны-лидеры импорта нарастили поставки каждая более на 10%. Так, сохраняющая первое место Италия увеличила объемы на 19% – до 134,11 миллиона литров. Из следующей на втором месте Испании ввезли в Россию 65,97 миллиона литров (+11%), импорт из Грузии вырос на 26% – до 58,68 миллиона литров.

Отсутствие положительной динамики в топ-5 продемонстрировала лишь Франция: объемы импорта вина из этой страны практически не изменились, сократившись на 150 тысяч литров.

Рост ввоза отмечен из Португалии (+27%), Чили (+6%), Германии (+23%) и Сербии (+20%). А вот импорт из Абхазии провалился сразу на 27% – до 13,2 миллиона литров. Снижение также продемонстрировал ввоз из ЮАР (-5%).

Наиболее значительный рост продемонстрировал импорт вин из Канады. Он увеличился сразу в 19 раз. Однако общий объем ввоза канадских вин, по-прежнему, незначителен. Зато в полной мере о себе заявил Узбекистан. За год объем ввоза из этой центральноазиатской республики вырос в 5,8 раза, до 1,2 миллиона литров. Как пишет РБК, в основном речь идет о недорогих винах, которые импортеры начали активно завозить на фоне сложностей с импортом алкоголя из западных стран.

Челябинск, Виктор Елисеев

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