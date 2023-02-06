Глава СКР займется делом жительницы Южного Урала, потерявшей нерожденного ребенка

Женщина винит в произошедшем медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки в связи с обращением жительницы Челябинской области о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи. Об этом пишет телеграм-канал Информационного центра при СКР.

Женщина рассказала о произошедшем в приемной силового ведомства «ВКонтакте». По ее словам, в марте прошлого года, будучи беременной, она обращалась с жалобами на недомогание в районную больницу, однако врач-гинеколог не провела никаких обследований и отправила ее домой. Кроме того, ей неоднократно отказывали в госпитализации. «В апреле прошлого года в связи с ухудшением состояния здоровья, она обратилась в областной перинатальный центр, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, сохранить беременность не удалось. Также девушка сообщила, что в результате произошедшего у нее появились проблемы со здоровьем», – пишут представители СКР.

По инициативе регионального следственного управления следователи приняли к своему производству материалы проверки по данному факту.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», – сообщили в силовом ведомстве.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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