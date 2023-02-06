Южноуральцы увеличили объем личных банковских вкладов

Жители Челябинской области увеличили объем личных банковских вкладов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году объем средств на депозите среднестатистического южноуральца 169,8 тысячи рублей. По этому показателю область занимает 35 место среди регионов России (рейтинг составило РИА «Рейтинг» на основе открытых статистических данных).

Всего в России объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2022 года составил 37,8 триллиона рублей, что на 1,4 триллиона или 3,8% больше, чем годом ранее.

В Челябинской области объем вкладов вырос на 10,3%. Это не очень много – 26 регионов показали больший рост (лидером стал Ненецкий автономный округ, где суммы на депозитах выросли более чем в 1,5 раза).

4,5% накоплений южноуральцы предпочитают хранить в иностранной валюте.

Еще один любопытный факт: отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам в Челябинской области составляет 5,5. Отсюда легко вывести сумму этих доходов – 30 тысяч 872 рубля 73 копейки на одного человека до вычета налогов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»