В Челябинске рабочий погиб на производственной площадке

В промзоне Челябинска погиб сотрудник одного из предприятий города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, трагедия произошла сегодня, 6 февраля, на территории бывшей фабрики «Краснодеревщик».

Само предприятие было признано банкротом. Производственная площадка и имущество компании частично проданы или переданы в аренду нескольким предприятиям.

«6 февраля в ЕДДС-112 поступил вызов с улицы Механической. Сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении тела мужчины из аппарата, предназначенного для измельчения древесины», – рассказали в мэрии Челябинска.

По словам работников, 40-летний рабочий хотел выяснить причину неполадок в работе аппарата и его затянуло в машину. Спасатели Челябинской городской службы спасения прибыли на место и извлекли тело погибшего, разобрав часть конструкции. Обстоятельства случившегося выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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