Южноуралец всю ночь бродил по лесу после встречи выпускников

Житель уральского села ушел в лес после встречи выпускников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, 46-летнего мужчину после встречи выпускников искали всем миром.

Собрались одноклассники в минувшую субботу, 4 февраля, в селе Великопетровка Карталинского района. Однако ни поздно вечером, ни ночью, один из участников встречи домой так и не вернулся.

Более того, всю ночь мужчина упорно не отвечал на многочисленные звонки обеспокоенных родственников. А утром, когда смог дозвониться до семьи, сообщил, что находится в лесу, но район не узнает и куда идти не знает.

По сообщению о пропавшем человеке к месту ЧП прибыли спасатели Локомотивного отряда областной ПСС, сотрудники пожарной охраны, егерь близлежащего заказника, откликнулись и добровольцы из числа местных жителей.

Поиски велись пешим ходом, на автомобилях и снегоходах. Чтобы установить, куда занесло загулявшего карталинца, использовали координаты биллинга последнего вызова и даже карты-схемы, с отмеченными участками прошлогодних ландшафтных пожаров – так как в числе особых примет вокруг себя мужчина смог указать горельник.

В итоге, к 14:26 егерь обнаружил южноуральца в лесу близ села Татищево (примерно в 13 километрах от дома), на снегоходе доставил к жилью и передал сотрудникам скорой медицинской помощи и родственникам. Осмотр показал, что состояние мужчины удовлетворительное и госпитализация не требуется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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