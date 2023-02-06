Российские фермеры уходят в онлайн: треть их продуктов будет продаваться через интернет

Рынку онлайн-продаж фермерских продуктов в России предрекают стремительный рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем рынка интернет-продаж продуктов питания, произведенных фермерами, до конца 2023-го достигнет 50 миллиардов рублей, а к 2025 году таким образом будет продаваться треть всей произведенной фермерами продукции. Об этом пишет телеграм-канал «Агрономика» со ссылкой на прогноз Россельхозбанк.

Так, по данным банкиров, в прошедшем году россияне заказали с помощью интернет-сети продуктов на 600 с лишним миллиардов рублей (+40% к 2021 году).

На тренд роста онлайн-торговли накладывается и возрастающая увлеченность россиян эко-товарами. Причем даже экономические сложности прошлого года сломать это не смогли. Поэтому эксперты уверены, что доходы от онлайн-продажи продуктов вырастут в 2023 году (примерно до 700 миллиардов рублей). При этом 50 миллиардов рублей затрат интернет-покупателей придется на фермерские продукты.

Пока больше всего россияне склонны покупать онлайн продукты ready-to-eat (готовые к употреблению): молочную продукцию (20%), сыры (20%), колбасы (15%), а также соленья, варенье, мед и алкоголь. Однако в будущем покупатели все чаще будут обращать внимание на необработанные продукты (молоко, свежее мясо птицы и яйца).

«Вообще, это история, которая выгодна всем. Потребитель получает «зеленые» товары в удобном для себя формате (доставка или ближайший пункт выдачи), производитель экономит на логистике и хранении, и для экологии тоже плюс – снижается углеродный след, так как все чаще доставка осуществляется неавтомобильным транспортом», – резюмируют авторы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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