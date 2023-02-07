7 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

07.02.2023, вторник
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09:30 Челябинск – Экскурсия-консультация, выставка-беседа «Гордись, Россия, ты миру Пушкина дала» для студентов ЧМТТ (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Развитие бокса в Челябинске» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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10:00 Челябинск – Встреча в клубе «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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11:00 Челябинск – Встреча «В синем море» в рамках проекта для маленьких интеллектуалов «ПОЗНАВАЙка» для детей от 2 до 5 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Торжественное открытие старейшего конкурса детского творчества «Город мастеров» (государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, музейно-выставочный центр, вход между башнями)
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14:00 Челябинск – Открытые консультации по работе с ресурсами Президентской библиотеки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, зал электронной информации)
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14:00 Челябинск – Урок для учеников 4-го и 6-го классов от студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета по изготовлению открыток ко Дню защитника Отечества в рамках проведения акции «Письмо защитнику Отечества» (образовательный центр №2, ул. Скульптора Головницкого, 5)
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14:00 Челябинск – Спецзанятия «Мобильные устройства: смартфоны и планшеты» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, справочно-информационный отдел)
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14:00 Челябинск – Познавательная программа «От колеса до наших дней» ко Дню российской науки (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Литературный калейдоскоп «Великий фантаст»: обзор книг, факты о жизни и творчестве Жюля Верна, викторина (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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15:00 Челябинск – Финальный день зимней Аэрокосмической научно-практической школы ЮУрГУ (детский технопарк «Кванториум», ул. Орджоникидзе, 50)
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15:00 Челябинск – Открытые консультации «Президентская библиотека: шаг за шагом» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, справочно-информационный отдел)
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17:20 Челябинск – Клуб ЗОЖ «Fit and book»: тренировка в стиле зумба и пилатес (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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18:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Мы нужны друг другу», посвященной проекту «Наставничество» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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18:00 Челябинск – Клуб «Пробуждение»: встреча «Суставная гимнастика» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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