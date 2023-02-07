В Челябинской области школьный автобус вспыхнул посреди дороги

На южноуральской трассе загорелся школьный автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 7 февраля, утром на автодороге Нижняя Санарка – Логовое.

Автобус направлялся за детьми, когда в машине произошла поломка. Водитель отправился обратно, сообщив об этом своему руководству. Через какое-то время он почувствовал запах гари, и в салон пошел дым. Мужчина остановил автобус вышел, увидел возгорание и сообщил об этом по телефону 112.

Наряд ДПС по прибытию на место организовал реверсивное движение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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