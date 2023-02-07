Инвестиции резидентов индустриального парка ММК выросли в 2,5 раза

Индустриальный парк ПАО «ММК» в 2022 году достиг высоких показателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», несмотря на непростую экономическую ситуацию, индустриальный парк ММК и его резиденты, обеспечивающие работу системообразующих предприятий из разных отраслей промышленности, демонстрируют уверенный экономический рост.

Объем отгруженной резидентами продукции продолжает с каждым годом стабильно увеличиваться: в 2022 году он прибавил 38% и составил более 5 миллиардов рублей. Инвестиции резидентов выросли более чем в 2,5 раза по отношению к предыдущему году и достигли 667 миллионов рублей.

За шесть лет работы парка совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил 1,5 миллиарда рублей. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 рубля со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста.

В настоящий момент в парке работают 42 компании, при этом текущий уровень заполняемости площадки составляет 83%. Такой уровень стал возможным благодаря высокой степени готовности промышленной инфраструктуры и привлекательной системе налоговых льгот, которые обеспечивают инвестиционную привлекательность площадки.

На сегодняшний день в индустриальном парке ММК создано боле 1 тысячи рабочих мест. Занятость демонстрирует ежегодный рост как за счет открытия новых предприятий, так и благодаря расширению существующих резидентов.

В национальном отраслевом рейтинге индустриальный парк ММК является безусловным лидером в Уральском федеральном округе и занимает вторую строчку в РФ в своей категории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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