Перед судом предстанут двое челябинцев, угонявшие авто с помощью эвакуатора

В суд направлено уголовное дело о хищении автомашин с улиц Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении двух жителей Челябинска, обвиняемых в кражах.

По версии следствия, в период с июня 2021 по февраль 2022 года в различных районах парочка похищала машины с использованием автомобилей-эвакуаторов, используя водителей спецсредств «втемную».

Похищенные авто злоумышленники перевозили на авторазборы, где продавали на запасные части.

В январе 2022 года одного из похитителей задержали при попытке вывезти автомобиль «БМВ Х5» со стоянки у дома 2 по улице Тимирязева. Но его товарища это не остановило, и в феврале 2022 года тот похитил уже в одиночку «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500».

Всего дуэт похитил 8 автомобилей, причинив потерпевшим ущерб на сумму свыше 5,2 миллиона рублей. Возвращены 2 похищенных автомобиля общей стоимостью около 2 миллионов рублей.

Кроме того, один из соучастников украл из двух автомобилей паспорта транспортных средств, которые использовал при хищении этих машин.

В ходе следствия наложен арест на имущество челябинцев на сумму 655 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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