Перед судом предстанут двое челябинцев, угонявшие авто с помощью эвакуатора

В суд направлено уголовное дело о хищении автомашин с улиц Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении двух жителей Челябинска, обвиняемых в кражах.
По версии следствия, в период с июня 2021 по февраль 2022 года в различных районах парочка похищала машины с использованием автомобилей-эвакуаторов, используя водителей спецсредств «втемную».
Похищенные авто злоумышленники перевозили на авторазборы, где продавали на запасные части.
В январе 2022 года одного из похитителей задержали при попытке вывезти автомобиль «БМВ Х5» со стоянки у дома 2 по улице Тимирязева. Но его товарища это не остановило, и в феврале 2022 года тот похитил уже в одиночку «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S500».
Всего дуэт похитил 8 автомобилей, причинив потерпевшим ущерб на сумму свыше 5,2 миллиона рублей. Возвращены 2 похищенных автомобиля общей стоимостью около 2 миллионов рублей.
Кроме того, один из соучастников украл из двух автомобилей паспорта транспортных средств, которые использовал при хищении этих машин.
В ходе следствия наложен арест на имущество челябинцев на сумму 655 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Челябинска.
Челябинск, Виктор Елисеев
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