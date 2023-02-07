В Челябинске управляющую компанию после жалоб жильцов оштрафовали на 150 тысяч

Одну из коммунальных организаций Челябинска наказали за протекающую крышу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по жалобе пенсионерки на неоднократные протечки кровли в многоквартирном доме.

В ходе проверки выявили нарушения в деятельности ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» при обслуживании общего имущества дома 47 по Комсомольскому проспекту: компания не приняла меры по ремонту кровли и системы водоотведения многоквартирного дома.

Прокуратура района направила директору ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района» представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении управляющей организации возбудили дело об административном правонарушении (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Рассмотрев его материалы, суд оштрафовал коммунальщиков на 150 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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