Ведущее предприятие Бакала вновь оказалось на грани остановки

В Челябинской области может остановить работу градообразующее предприятие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, деятельность ООО «Бакальское рудоуправление» в Саткинском районе может быть приостановлена в связи с несоблюдением предписаний Ростехнадзора.

«В настоящее время на ООО «БРУ» наблюдается ухудшение финансово-экономического состояния, связанное со снижением цены на продукцию, снижением спроса, а также ростом цен на запчасти и расходные материалы. На протяжении нескольких месяцев предприятие работало с отрицательной рентабельностью и не инвестировало в производство. В результате не были устранены предписания Ростехнадзора по соблюдению требований промышленной безопасности», – рассказали чиновники.

По данным регионального кабмина, в настоящее время уже приостановлена деятельность трех площадок предприятия. Отключена электроэнергия из-за задолженности перед энергоснабжающими организациями. А 31 января ООО «БРУ» получило уведомление о приостановлении договора на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов в связи с непогашенной задолженностью.

ООО «БРУ» является градообразующим предприятием. На рудоуправлении работает 845 человека. В правительстве области пытаются найти варианты оказания бакальцам помощи в трудоустройстве. С этой целью сегодня в Бакале работает специальная комиссия, в которую вошли представители министерств промышленности и экономического развития Челябинской области, региональной службы занятости и других ведомств.

«В целом в Челябинской области наблюдается дефицит кадров рабочих профессий. В территориях, близких к Саткинскому району, на 13 предприятиях добывающей промышленности открыто 270 вакансий. Сотрудники нужны на новые производства, открытые в Верхнем Уфалее и Карабаше», – заявляют в Главном управлении по труду и занятости населения в Челябинской области.

В региональном правительстве обещают уделять градообразующему предприятию пристальное и настойчивое внимание. Одновременно пытаются поддержать само Бакальское рудоуправление. Однако здесь возможности властей ограничены, так как три четверти долей предприятия принадлежат компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Бакальское рудоуправление является старейшим железорудным предприятием Южного Урала. Основная продукция «БРУ» – это железорудное сырье, которое используется в черной металлургии для производства чугуна и металлизированного продукта, а также в выплавке стали. Это не первый раз, когда оно испытывает серьезные сложности. Так, в 2018 году из-за финансовых проблем на предприятии начались задержки с выплатой заработной платы, а к концу года ФНС и вовсе потребовала объявить компанию банкротом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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