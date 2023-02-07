Больше ста классов на карантине: на Южном Урале продолжается эпидемия ОРВИ

Каждый десятый случай ОРВИ в Челябинской области вызван вирусом гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 5 неделю 2023 года в области зарегистрировано 112,92 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, в сравнении с предыдущей неделей рост уровня заболеваемости составил 13%, в том числе среди взрослого населения – на 11,6%, детей 7-14 лет – на 23,1%, детей 3-6 лет – на 7,5%, детей до 3 лет – на 6,1%.

Уровень заболеваемости в целом выше эпидемического порога на 27,5%. В том числе среди взрослого населения – на 67,2%, среди детей 7-14 лет – на 4%, среди детей до 3 лет – на 1,8%. Ниже эпидемического порога уровень заболеваемости детей 3-6 лет.

По данным лабораторных исследований среди больных ОРВИ выявляемость гриппа составила 9%. Отмечается увеличение удельного веса гриппа В – этот вирус спровоцировал более половины случаев гриппа (4,9% от числа всех обследованных больных). Также активно выявлялись возбудители РС-инфекции, парагриппа, риновиновирусной, бокавирусной, метапневмовирусной и сезонной коронавирусной инфекции.

По состоянию на 6 февраля учебный процесс приостановлен в 107 классах 46 общеобразовательных организаций.

На территории Челябинской области продолжает действовать Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ. Южноуральцам рекомендуется использование защитных масок при пребывании в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли и общественного транспорта.

Руководителям организаций, в первую очередь, образовательных и социальных, рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и усилить противоэпидемические мероприятия при массовом скоплении людей: по возможности обеспечить использование защитных масок, бесконтактной термометрии и социального дистанцирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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