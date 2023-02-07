«Равис» обвинили в заражении почвы опасными бактериями

Одно из подразделений холдинга «Равис» уличили в загрязнении пашни пометом и, ка следствие, заражении почвы опасными бактериями.

Как сообщили РИА «Новый День» в управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в январе ведомство получило несколько письменных жалоб от жителей Сосновского района по поводу дурного запаха, образовавшегося из-за вывоза помета на поля, а в СМИ появилась информация о сбросе помета на поля вблизи СНТ «Тимер» и соседних поселков. Специалисты обследовали земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 162 гектара, расположенный в Сосновском районе примерно в 5,6 км от села Долгодеревенское. Этот участок с 2010 года находится в аренде у ООО «Заря» (входит в агрохолдинг «Равис») с 2010 года.

«Во время выезда установлено, что на всей площади земельный участок поверх снежного покрова равномерно покрыт разбросанными комками отходов производства органического происхождения, имеющими характерный запах куриного помета, и зафиксированы технологические колеи от прохода тяжелой колесной техники, – сообщили в ведомстве. – На земельном участке был произведен отбор проб почвы на бактериологические и паразитологические показатели.

В результате лабораторных исследований, проведенных Челябинским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», в отобранных почвенных образцах выявлено превышение санитарно-паразитологических показателей (колиформные, патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы,– энтерококки (фекальные)».

Кроме того, установлено, что на данный земельный участок было внесено более 8 тысяч тонн сырья для производства органического удобрения (сертификат РОСС.СКК.017.1145). Однако данное сырье как удобрение не внесено в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации как агрохимикат.

«Следовательно, предприятие неправомерно загрязняет пашню, которая относится к сельскохозяйственным угодьям, подлежащим особой охране, – заявляют в Россельхознадзоре. – Действия арендатора указывают на признаки нарушения обязательных требований Земельного Кодекса РФ и федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Кроме того, арендатором не выполнены «Рекомендации по обработке, утилизации и обезвреживанию органических отходов сельскохозяйственного производства», которые гласят, что недопустимо внесение навоза/помета при условиях, когда риск образования стоков представляется значительным; в частности, навоз/помет не следует вносить, когда поле залито паводковой водой, замерзло или покрыто снегом.

Также в соответствии не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

Россельхознадзор передал собранные материалы в прокуратуру для принятия решения о возбуждении административных дел.

Отметим, жалобы на предприятия холдинга «Равис», заваливающие окрестные поля пометом, поступают практически ежегодно. Контролирующие органы проводят проверки, фиксируют нарушения, возбуждают административные дела, привлекают к ответственности, но через некоторое время ситуация повторяется.

Челябинск, Софья Артемьева

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