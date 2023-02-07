В южноуральской больнице умерла восьмилетняя девочка. СКР начал проверку

Родители винят в смерти дочери безразличие врачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в субботу, 4 февраля, в педиатрическом отделении больницы Озерска. Убитые горем родители рассказали об этом в социальных сетях.

По словам матери, несколько дней у девочки держалась температура, а в пятницу ребенка стало тошнить. Вместе с матерью ее положили в больницу, но маленькой пациентке стало в лечебном учреждении еще хуже. Однако медики не реагировали на жалобы женщины.

«На все просьбы мамы о помощи получили отказ, нам говорили, что дочь получила все лечение, ждите, пройдет. Они ходили и ничего не предпринимали, пока наш ребенок не умер на глазах у матери. Ребенок был синий и не мог дышать», – рассказал отец умершей в группе «Подслушано в Озерске».

В конце концов, девочке все-таки поставили капельницу, но это не помогло. Юная пациентка умерла.

Следственное управление СКР по Челябинской области начало проверку по факту гибели ребенка. Устанавливается причина смерти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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