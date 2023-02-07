Южноуральские инвалиды остались без необходимых для ухода средств

Из-за недочетов в конкурсной документации в Челябинской области отменили закупку подгузников для взрослых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о проблеме рассказал челябинец, вот уже 10 лет страдающий рассеянным склерозом.

По словам мужчины, которому приходится передвигаться только на инвалидной коляске, подгузники он получает от Фонда социального страхования. Однако в этом году столкнулся с непреодолимыми сложностями, и необходимые для ухода средства он получит лишь весной. А пока все приходится покупать за свой счет, выделяя из и так небольшой пенсии около 20% в месяц.

Оказалось, что закупку подгузников сначала приостановили, а после и вовсе отменили. Поставили аукцион на паузу после жалобы одного из участников. «УФАС Челябинской области, рассмотрев жалобу, признал ее необоснованной, но указали нам, что размерный ряд подгузников закупки не соответствует предусмотренному ГОСТом. В связи с этим закупка была отменена», – цитирует «31 канал» начальника управления реализации социальных программ регионального отделения Пенсионного и Социального Фонда Ольгу Тарыкину.

Новые торги уже объявлены, победителя планируется выбрать до 9 февраля. Однако на заключение контракта уйдет какое-то время. Так что ждать поставки придется, по крайней мере, до марта. Южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья об этом уже известили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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