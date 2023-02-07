Бывший вице-губернатор подал в суд на свой бывший бизнес

Южноуральский предприниматель Андрей Косилов подал в суд встречный иск к агрохолдингу «Равис».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление экс-замгубернатора Челябинской области и еще недавно один из активных игроков рынка АПК Андрей Косилов в региональный арбитражный суд направил в конце января текущего года.

Бизнесмен настаивает на отмене решения общего собрания акционеров АО «Равис – Птицефабрика Сосновская» от 30 июня 2021 года, внесшего изменения в устав организации. Суть претензий ни сам Косилов, ни агрохолдинг пока не раскрывают. Однако, вероятно, новый виток судебного противостояния связан с трудным процессом раздела аграрного бизнеса между бывшим первым заместителем губернатора и его деловыми партнерами.

Напомним, в конце прошлого года иск Косилову предъявила птицефабрика Сосновская, потребовав выплатить 73,1 миллиона рублей в качестве компенсации убытков от продажи бизнесменом активов аффилированному с ним лицу по цене, не соответствующей рыночной стоимости. После этого на имущество Андрея Косилова был наложен арест.

Процесс «раздела» агрохолдинга «Равис» и контролировавшихся их активов начался в 2021 году, когда Андрей Косилов был вынужден отойти от непосредственного управления бизнесом из-за сложностей со здоровьем и затянувшегося судебного процесса, связанного с ДТП в 2019 году, виновником которого признали экс-чиновника.

В итоге в июле прошлого года Косилов ушел с поста генерального директора, а к концу года оставил должность президента компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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